Juventus-Milan chiude la domenica di Serie A: le formazioni ufficiali
Le luci dell'Allianz Stadium di Torino si accendono per il big match della domenica di Serie A. Oggi, 6 settembre alle ore 20:45, la Juventus ospita il Milan in una sfida di alta qualità. I bianconeri sono reduci da due successi consecutivi contro Frosinone (1-0) e Parma (2-0). Stesso filotto per i rossoneri, che hanno battuto il Torino (2-1) alla prima di campionato e il Venezia (2-0) a San Siro. Di seguito le scelte di Spalletti e Amorim per il match dell'Allianz Stadium.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Douglas Luiz, Locatelli; Conceiçao, Alajbegović, Nico González; Kolo Muani; All. Spalletti.
A disposizione: Grabara, Pinsoglio, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Zhegrova, Boga, Rugani, Woltemade, Owusu, Pagnucco.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Modric, Musah, Estupinan; Rabiot, Saelemakers; Gonçalo Ramos; All. Amorim.
A disposizione: P.Terracciano, Torriani, Loftus-Cheek, Pulisic, Diawara, Hutchinson, Chukwueze, Tomori, Comotto, Jashari, Bartesaghi, F.Terracciano, Cisse, Camarda.
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