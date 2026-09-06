Serie A, alle 18 c'è Bologna-Sassuolo: le formazioni ufficiali del match

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Prosegue la terza giornata della Serie A: alle 18 la sfida fra Bologna e Sassuolo allo stadio Dall'Ara. Sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida, con le scelte di Domenico Tedesco e Alberto Aquilani. Fra le fila rossoblu resta fuori ancora Miranda, con Holm e Alhassane scelti sulle due fasce, Heggem e Theate a proteggere Skorupski. In mezzo Ferguson e Pobega, sulla trequarti Bernardeschi, Odgaard e Cambiaghi, con Piccoli come riferimento per l'attacco. Dall'altra parte Aquilani lascia fuori Berardi, al suo posto c'è Volpato. Davanti Bowie e non Esposito, con Lauriente a completare il tridente offensivo. In mediana Adzic, Matic e Lipani. Davanti a Muric ci sono Cinquegrano, Leysen, Idzes e Doig. Vediamo di seguito le formazioni ufficiali del match che sta per cominciare al Dall'Ara. Le formazioni ufficiali di Bologna-Sassuolo:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Theate, Alhassane; Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Piccoli. Allenatore: Domenico Tedesco.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Leysen, Idzes, Doig; Adzic, Matic, Lipani; Volpato, Bowie, Laurienté. Allenatore: Alberto Aquilani.