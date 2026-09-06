Il muro difensivo che non c’è: nove gol e tre coppie già bruciate
La prova del nove, per adesso, ha emesso una sentenza impietosa. Nove sono i gol incassati dalla Fiorentina nelle prime tre giornate, nove le crepe di una difesa che Fabio Grosso ha provato a ridisegnare cambiando uomini e combinazioni senza però riuscire a modificarne la sostanza. Dalla Roma al Torino, passando per il tracollo contro il Frosinone, il reparto viola è rimasto privo di automatismi e sicurezze. Un autentico colabrodo, il peggiore della Serie A. All’Olimpico era toccato a Dragusin e Ranieri comporre la coppia centrale, travolta quattro volte dalla Roma. Contro il Frosinone, Grosso aveva affiancato Pongracic al rumeno, senza evitare altri tre gol e una serie di errori individuali e collettivi. Ieri è arrivato il turno di Viery, schierato per la prima volta dall’inizio accanto all’ex Tottenham. Terzo tandem differente in altrettante partite, stessa risultante: una retroguardia incapace di proteggere il vantaggio e punita altre due volte dal Torino.
Fasce senza certezze
Se al centro si continua a cercare la coppia giusta, sulle corsie il quadro non è più rassicurante. Valdepeñas ha mostrato spunti interessanti e coraggio, ma resta un giocatore acerbo al quale è difficile chiedere subito personalità ed esperienza. Prima di arrivare a Firenze aveva collezionato una sola presenza con la prima squadra del Real Madrid, dopo il percorso nella formazione giovanile e nel Castilla, nella terza serie spagnola. Il potenziale non manca, il mestiere inevitabilmente sì. A destra si sono alternati Jimenez e Joao Mario, senza che nessuno dei due riuscisse finora a imporsi. Entrambi hanno evidenziato limiti tecnici, mentre lo spagnolo ha lasciato dubbi anche sotto il profilo caratteriale e della tenuta nei momenti di difficoltà. Sullo sfondo rimane Dodo, rimasto a Firenze in assenza di offerte ritenute adeguate dopo un’estate vissuta con le valigie virtualmente pronte.
Venezia, esame senza appello
Il risultato è un reparto eterogeneo, assemblato con profili molto diversi e ancora lontano dal parlare la stessa lingua. Dragusin è stato l’unico punto fermo, ma attorno a lui sono cambiati interpreti, riferimenti e gerarchie. La conseguenza sono nove gol subiti, zero punti e la peggior partenza viola degli ultimi 91 anni: tre sconfitte consecutive che non si verificavano dal 1935. Venerdì a Venezia arriverà dunque un altro banco di prova, forse il più delicato. Grosso dovrà decidere se continuare con Viery oppure rilanciare Ranieri o Pongracic, ma la questione ormai va oltre i nomi. Servono compattezza e protezione da parte dell’intera squadra. Perché dalla tenuta della peggior retroguardia del campionato dipenderà buona parte della possibilità della Fiorentina di rialzarsi. E, inevitabilmente, anche il futuro del suo allenatore.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati