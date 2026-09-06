Gol di Piccoli e primo punto del Bologna: al Dall'Ara col Sassuolo è 2-2

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Spettacolo e gol al Dall’Ara, dove Bologna e Sassuolo pareggiano 2-2 al termine di una sfida rimasta in bilico fino all’ultimo. I neroverdi di Alberto Aquilani passano in vantaggio al 19’: Doig, servito da Cinquegrano, batte Skorupski e firma lo 0-1. La reazione rossoblù si concretizza in avvio di ripresa, quando al 50’ l'ex viola Piccoli realizza la sua prima rete con la maglia del Bologna e interrompe il digiuno offensivo della squadra di Tedesco.

La parità, però, dura appena sei minuti: al 56’ Adzic riporta avanti il Sassuolo, che sembra poter difendere il risultato fino al triplice fischio. Nel recupero arriva invece la zampata di Dovbyk, entrato dalla panchina, che evita al Bologna la terza sconfitta consecutiva e fissa il punteggio sul definitivo 2-2. I rossoblù conquistano così il primo punto e i primi gol del loro campionato, dopo i ko per 1-0 contro Lazio e Atalanta; il Sassuolo sale invece a quota quattro.