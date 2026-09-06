Infantino non molla: si ricandiderà alla presidenza FIFA

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Nonostante le polemiche che hanno accompagnato alcune sue scelte e i rapporti sempre più stretti con Donald Trump, Gianni Infantino non sembra intenzionato a lasciare la guida della FIFA. Il presidente del massimo organismo calcistico mondiale ha infatti confermato la volontà di ricandidarsi alle elezioni del 2027.

L’annuncio è arrivato attraverso il suo portavoce e non rappresenta una sorpresa: Infantino ha sempre difeso il proprio operato e negli ultimi mesi ha lavorato per consolidare le alleanze necessarie a ottenere un nuovo mandato. Una decisione che potrebbe però alimentare ulteriormente le tensioni con la UEFA di Aleksandr Ceferin, che potrebbe ora cercare un candidato in grado di sfidare lo svizzero.

“Il presidente della FIFA ha annunciato ad aprile che si ricandiderà alle elezioni del 2027. Naturalmente, nulla è cambiato. Il signor Infantino si ricandiderà”, ha dichiarato il suo portavoce.

I possibili sfidanti avranno tempo fino al 18 novembre 2026 per ufficializzare la propria candidatura. Il Congresso della FIFA si terrà invece in Marocco nel 2027. Il tempo per trovare un rivale credibile per Infantino, dunque, comincia a stringere.