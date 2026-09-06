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L'appello di Pellegrino sui social: "Lavorare e reagire, sempre uniti"

L'appello di Pellegrino sui social: "Lavorare e reagire, sempre uniti"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 18:00Primo Piano
di Redazione FV

"Lavorare e reagire. Sempre uniti". Parole, affidate ai social, di Matteo Pellegrino. L'attaccante della Fiorentina ha condiviso sul suo profilo instagram alcune foto di ieri. Da titolare, nella sconfitta subita in rimonta contro il Torino, l'argentino ha segnato il primo gol con la maglia della Fiorentina, quello del momentaneo 1-0, sfruttando una parata difettosa di Perri. Lui ripete lo stesso mantra annunciato anche ieri nel post-gara in conferenza stampa, "lavorare e reagire, sempre uniti".  Ecco il post: