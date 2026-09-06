Serie A, le formazioni di Parma-Monza e Frosinone-Venezia: Fabbian dal 1'

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Alle ore 15:00 Parma e Monza si affrontano per la 3^ giornata della Serie A 2026/27. Si fronteggiano due squadre ancora alla ricerca del loro primo punto in campionato, desiderose di sbloccarsi e togliere lo 'zero' alla suddetta casella. Le scelte di Cuesta e Juric Ci sono sorprese e novità da ambo le parti. Cuesta regala il debutto da titolare al neo-arrivato Diego Carlos in difesa, mentre a centrocampo confermato l'ex viola Giovanni Fabbian, che bagna così il suo esordio in Serie A con i ducali dopo aver già giocato dal 1' in Coppa Italia nell'infrasettimanale. Non c'è Lontani nel tridente d'attacco, al quale viene preferita la solidità di Britschgi in fase difensiva per affiancare Toure e Romero: anche l'argentino ha la prima chance da titolare in campionato. Qualche sorpresa anche in casa Monza e nemmeno così banale, considerando che il nome del centravanti Cutrone non figura né tra gli undici di partenza in distinta, né in panchina. Fuori c'è invece Colpani, a segno nell'ultimo weekend di campionato, al quale però Juric preferisce, almeno inizialmente, Forson e il giovane Robinson alle spalle di Mota, che dovrebbe agire da centravanti. Di seguito le formazioni ufficiali.

Parma (4-3-3): Corvi; Delprato, Diego Carlos, Troilo, Valeri; Fabbian, Keita, Ordonez; Britschgi, Romero, Toure. A disposizione: Ghidotti, Daffara, Ndiaye, Sierro, Valenti, Cremaschi, Almqvist, Frigan, Elphege, De Martis, Carboni, Konate, Drobnic, Lontani. Allenatore: Carlos Cuesta.

Monza (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Forson, Robinson; Mota. A disposizione: Tornqvist, Stranjar, Goglichidze, Maye, Antov, Ondoa, Colombo, Bakoune, Colpani, Mout. Allenatore: Ivan Juric.

Alle 15 allo stadio Benito Stirpe la sfida salvezza fra Frosinone e Venezia. Sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida. Ghedjemis torna a disposizione, ma parte dalla panchina: Alvini sceglie Fini, Schmid e Kvernadze dietro a Raimondo. Fuori dal lato opposto Yeboah, che non è al meglio: ci sarà Rrahmani con Adams davanti. Fra i ciociari ci saranno Calò e Masini in mediana, in panchina anche Bobcek e Birligea. In difesa Oyono, Calvani, Cittadini e Bracaglia. Ce la fa Bella-Kotchap sul fronte opposto per il Venezia: è lui a comandare la difesa con Schingtienne e Halhal ai suoi lati, davanti a Stankovic. Prima da titolare in campionato per l'ex Fiorentina Sohm, che gioca con Kike Perez e Busio in mediana. Vediamo di seguito le formazioni ufficiali con le scelte dei due tecnici. Le formazioni ufficiali di Frosinone-Venezia

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Fini, Schmid, Kvernadze; Raimondo. A disposizione: Pisseri, Desplanches, Amey, Ghedjemi, Birligea, Cichella, Zerbin, Grillitsch, Monterisi, El Azzouzi, Hasa, Terzic, Fayed, Bobcek, Tchato. Allenatore: Massimiliano Alvini.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Halhal; Hainaut, Kike Perez, Busio, Sohm, Haps; Rrahmani, Adams. A disposizione: Montipò, Moreno, Fanne, Yeboah, Correia, Sagrado, Helgason, Dagasso, Berardi, Panada, Lisman, Mazzocchi, Fernandez, Gomes. Allenatore: Giovanni Stroppa.