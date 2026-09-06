Anche la Gazzetta conferma: Grosso confermato almeno fino alla pausa

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A Firenze è già piena crisi dopo appena tre giornate. La Fiorentina ha incassato tre sconfitte consecutive contro Roma, Frosinone e Torino, subendo nove gol e segnandone appena uno. La contestazione del pubblico è stata immediata, con il coro “salta la panchina” rivolto a Fabio Grosso, ma al momento la società non sembra intenzionata a cambiare guida tecnica. La Gazzetta dello Sport, nella sua versione web, fa il punto sulla situazione. L’allenatore, dal canto suo, ha ribadito di non voler rassegnare le dimissioni. L’orientamento del club sarebbe quello di andare avanti almeno fino alla prossima sosta, dando a Grosso la possibilità di invertire la rotta. Il tecnico avrebbe così tre gare per giocarsi il futuro: la trasferta di Venezia, la sfida di Coppa Italia contro il Pisa del 15 settembre e il successivo impegno contro il Napoli.

Come scritto anche da FirenzeViola.it, pure la Gazzetta conferma: opo questo trittico potrebbe arrivare il momento della resa dei conti. La società, infatti, non vuole prendere decisioni affrettate anche considerando il calendario fitto, con partite ogni tre giorni. Intanto, però, la contestazione ha coinvolto anche la squadra: al termine del ko con il Torino, i giocatori sono stati chiamati sotto la Curva Fiesole, dove sono arrivati cori e richieste di maggiore grinta. La posizione di Grosso, per ora, resta dunque salda. Ma servono risultati e una svolta immediata per evitare che la crisi diventi ancora più profonda.