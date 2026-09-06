La giornata di Mandragora e il pressing di Cairo: lui voleva solo il Torino

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Rolando Mandragora ha vissuto una seconda prima volta con il Toro davvero speciale nella casa di quella Fiorentina che aveva lasciato appena quattro giorni prima. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport che celebra la prestazione del centrocampista, è tornato da avversario ed è stato applaudito da tutto il pubblico della squadra di casa quando gli ha segnato un gol. Il quotidiano scrive che il ritorno a Torino di Mandragora era la volontà del calciatore, e per questo lo stesso Cairo lo ha chiamato incessantemente tutta la seconda metà di agosto.

Rolando ha rifiutato tutte le altre offerte tra cui quella del Besiktas perché aveva solo il Torino in testa. Una scelta che ha pagato già alla prima partita in granata.