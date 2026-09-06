Juve Stabia-Pisa sospesa per un malore a Bozhinov: gli aggiornamenti
Grande paura al Romeo Menti durante Juve Stabia-Pisa, gara valida per la terza giornata di Serie B. Il match è stato sospeso nel corso del primo tempo sul risultato di 0-0 dopo il malore accusato dal difensore nerazzurro Rosen Bozhinov, che si è accasciato a terra rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.
Il calciatore bulgaro è stato trasportato in ospedale per effettuare gli accertamenti del caso. Secondo quanto comunicato dal Pisa, Bozhinov è comunque cosciente. In un primo momento si era parlato di uno svenimento provocato dal caldo, mentre tra le ipotesi c’è anche quella di una crisi di disidratazione. Saranno gli esami medici a chiarire le cause del malore.
Attimi di grande apprensione sugli spalti del Menti ricostruiti da Tuttomercatoweb.com, con il pubblico che inizialmente è rimasto in silenzio prima di tornare a farsi sentire, rivolgendosi anche con cori polemici alla Lega e alla Federazione. La partita resta al momento sospesa, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Bozhinov. L’episodio riaccende inoltre il dibattito sugli orari delle partite: con temperature ancora elevate, resta da valutare l’opportunità di disputare gare alle 15:00, soprattutto in questo periodo della stagione.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati