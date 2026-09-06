Vlahovic arriva alle mani con Skriniar, poi decide il derby in Turchia

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Derby infuocato in Turchia tra Fenerbahce e Besiktas, con Dusan Vlahovic e Milan Skriniar protagonisti di uno dei momenti di maggiore tensione della partita. I due sono venuti a contatto durante il match prima con alcuni spintoni, poi con un faccia a faccia particolarmente acceso tanto che il difensore ha preso l'attaccante per la gola. Vlahovic e Skriniar si sono scambiati più volte degli insulti e lo hanno fatto parlando in italiano. Una serata in ogni caso magica per Vlahovic, che dopo il confronto ad alta tensione con Skriniar, si è preso la copertinasegnando il gol decisivo del derby. Una rete pesantissima che ha consegnato la vittoria alla squadra allenata da Vincenzo Italiano.