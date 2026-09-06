Il Frosinone vola ancora grazie a Raimondo, primo punto per Monza e Parma: i risultati del pomeriggio di Serie A
Pomeriggio ricco di gol ed emozioni in Serie A. Al Benito Stirpe il Frosinone supera 3-2 il Venezia al termine di una gara spettacolare: i ciociari chiudono il primo tempo avanti 2-0 grazie alla doppietta di Raimondo, ma nella ripresa gli ospiti rimontano con Yeboah e Sagrado. A decidere il match nel finale è Kvernadze, che regala ad Alvini tre punti pesanti, con i ciociari che salgono a quota 6. Il Venezia resta così ancora a quota zero.
Finisce invece 1-1 la sfida del Tardini tra Parma e Monza, che muovono la classifica. Sono gli ospiti a passare in vantaggio nel primo tempo con Robinson, mentre nella ripresa arriva la reazione degli emiliani, che trovano il pareggio con Lontani. Nel finale entrambe provano a vincerla, ma il risultato non cambia: primo punto stagionale per entrambe dopo le sconfitte nelle prime due giornate.
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