È la serata del derby di Milano: ecco le formazioni ufficiali di Milan-Inter
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Il momento tanto atteso è finalmente arrivato, mancano solo pochi minuti all'inizio del match più atteso della decima giornata di campionato: è tutto pronto per il derby di Milano tra Milan e Inter. I rossoneri arrivano dopo la sconfitta contro il Bologna. I nerazzurri invece dalla vittoria contro il Venezia. Ecco, di seguito, le scelte ufficiali di Amorim e Chivu:
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Moreira, Musah, Modric, Pulisic; Rabiot; Ramos. Allenatore: Amorim.
INTER (3-5-1-1): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Diouf; Thuram. Allenatore: Chivu.
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