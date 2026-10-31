È la serata del derby di Milano: ecco le formazioni ufficiali di Milan-Inter

È la serata del derby di Milano: ecco le formazioni ufficiali di Milan-InterFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato, mancano solo pochi minuti all'inizio del match più atteso della decima giornata di campionato: è tutto pronto per il derby di Milano tra Milan e Inter. I rossoneri arrivano dopo la sconfitta contro il Bologna. I nerazzurri invece dalla vittoria contro il Venezia. Ecco, di seguito, le scelte ufficiali di Amorim e Chivu:

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Moreira, Musah, Modric, Pulisic; Rabiot; Ramos. Allenatore: Amorim.

INTER (3-5-1-1): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Diouf; Thuram. Allenatore: Chivu.