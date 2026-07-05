Ritiro e amichevoli estive, tutto deciso per la Fiorentina tranne la sfida al Real Madrid

Ritiro e amichevoli estive, tutto deciso per la Fiorentina tranne la sfida al Real MadridFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 12:40News
di Redazione FV

L’estate della Fiorentina va piano piano delineandosi. Dopo settimane di attesa, il club ha ufficializzato il programma del ritiro e delle prime amichevoli, definendo il percorso che accompagnerà la squadra di Fabio Grosso verso la stagione 2026/27. La presentazione dell’allenatore dovrebbe arrivare il 9 luglio. Il raduno è fissato per il 10 luglio al Viola Park, con i primi tre giorni dedicati a visite mediche e test atletici. Dal 13 scatterà ufficialmente il ritiro, che si chiuderà il 24 con l’allenamento mattutino prima della partenza per l’Inghilterra, come riportato da La Nazione.

Nel mezzo, due test: il 19 la consueta sfida in famiglia con la Primavera e il 22 l’amichevole contro il Gubbio. Terminata la prima fase, la squadra volerà a Londra dal 24 al 31 luglio, con due gare già fissate: il 25 contro il QPR e il 29 contro il Watford. Resta invece in bilico la possibile sfida del 1° agosto contro il Real Madrid a Klagenfurt. Nonostante le indiscrezioni su un’intesa vicina, manca ancora l’ufficialità e le parti stanno lavorando per chiudere l’accordo. In caso positivo, la Fiorentina proseguirebbe direttamente dall’Inghilterra verso l’Austria; in caso contrario, rientrerà a Firenze. Il programma proseguirebbe poi con le amichevoli del 6 agosto al Viola Park contro il Deportivo La Coruña e dell’8 a Modena contro la squadra di Galloppa, prima dell’esordio ufficiale del 14 agosto al Franchi nei 32esimi di Coppa Italia contro la vincente di Benevento-Ravenna.