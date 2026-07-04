Mondiali, Paraguay e Francia si affrontano per un posto nei quarti: le formazioni

Mondiali, Paraguay e Francia si affrontano per un posto nei quarti: le formazioniFirenzeViola.it
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Oggi alle 22:20News
di Redazione FV

Il Paraguay per continuare a sognare, la Francia per imporre il proprio dominio. La nazionale di Gustavo Alfaro si presenta agli ottavi di finale del Mondiale con l’entusiasmo di chi ha già scritto una piccola pagina di storia, eliminando la Germania dopo una battaglia durata fino al 120esimo minuto e culminata con il successo per 4-3 ai calci di rigore. Ecco le formazioni ufficiali del match:

PARAGUAY (5-4-1): Gill; Velazquez, Alderete, Caceres, Alonso, G. Gomez; D. Gomez, Almiron, Cubas, Galarza; Enciso. Ct. Alfaro.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe. Ct. Deschamps.