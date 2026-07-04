Mondiali, finisce il sogno del Canada: il Marocco vince 3-0 e va ai quarti

Mondiali, finisce il sogno del Canada: il Marocco vince 3-0 e va ai quartiFirenzeViola.it
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Oggi alle 21:20News
di Redazione FV

Si interrompe agli ottavi di finale il cammino del Canada ai Mondiali. La formazione padrona di casa, con Jonathan David titolare, viene battuta 3-0 dal Marocco dopo aver disputato un buon primo tempo e creato diverse occasioni senza però riuscire a sbloccare il risultato. Nella ripresa i nordafricani cambiano passo e passano in vantaggio al 50' con Ounahi, che firma anche il raddoppio all'82'. Nel recupero è Rahimi a fissare il punteggio sul definitivo 3-0, regalando al Marocco la qualificazione ai quarti di finale e ponendo fine al sogno mondiale dei canadesi.