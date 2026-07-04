Mondiali, Paraguay-Francia a rischio rinvio? Scattata l'allerta meteo

Mondiali, Paraguay-Francia a rischio rinvio? Scattata l'allerta meteoFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

Paraguay-Francia, in programma questa sera a Filadelfia alle 23 ora italiana sarebbe a rischio rinvio per le avverse condizioni del tempo. Secondo quanto riporta Francelnfo, alla base dell'eventuale rinvio ci sarebbe un'allerta meteo da non sottovalutare considerando i fenomeni e le precipitazioni negli Usa. L'ipotesi più probabile sarebbe quella dello slittamento di qualche ora per attendere novità sulle condizioni del tempo.