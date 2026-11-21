Riparte la Serie A. Alle 15 Como-Cagliari e Lazio-Lecce, le formazioni ufficiali

Incroci tra alta e bassa classifica nelle due gare che aprono la dodicesima giornata di Serie A: il campionato riparte dopo le due settimane di pausa Nazionali e lo fa dal Sinigaglia e dall'Olimpico, dove Como e Lazio sono chiamate a imporre la propria superiorità in classifica contro Cagliari e Lecce. La squadra di Fabregas, scesa al quinto posto dopo la sconfitta a San Siro contro l'Inter, sfida i sardi a tre giorni dall'incrocio di Champions contro l'Aek, i biancocelesti invece, in cima alla classifica a +1 sull'Inter e +2 sulla Roma, incrociano il Lecce, quattordicesimo e reduce da un punto nelle ultime quattro di campionato. Ecco le scelte per le gare delle 15:

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Kaiki; Milla, Ricci; Liberali, Da Cunha, Baturina; Douvikas. A disposizione: Vigorito, Sanchez, Valle, Dossena, Goldaniga, Smolcic, Chalobah, Perrone, Caqueret, Nico Paz, Lahdo, Papaccioli, Fustini. Allenatore: Cesc Fabregas.

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Kofler, Deiola, Obert; Adopo, Romano, Grandu; Maldini, Mendy, Fazzini. A disposizione: Sherri, Radunovic, Idrissi, Rodriguez, Sugawara, Aurelio, Gagliardini, Massolin, Sulev, Kevin Carlos, Nzola, Trepy, Ciervo, Fadera, Sugamele. Allenatore: Fabio Pisacane.

Lazio-Lecce

Lazio 4-3-3 Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Doekhi, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin.

Lecce 4-3-3: Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Kaba, Maleh; N'Dri, Geubbels, Fatah