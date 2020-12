RICCI, No dell'Empoli alla cessione a gennaio. Viola...

Samuele Ricci è pronto al grande salto. Secondo quanto raccolto da seriebnews.com, il classe 2001 è seguito da molti club di Serie A in vista della prossima stagione con il Napoli in pole position visti i buoni rapporti con Corsi. La volontà dei toscani è quella di trattenere il gioiellino almeno fino alla fine del campionato in corso, ma non è da escludere che a gennaio possa già scatenarsi un'asta con l'inserimento pure di Milan e Fiorentina oltre ai partenopei, sempre vigili sul calciatore.