RIBERY, Partito nella notte per Monaco. Ora...

Franck Ribery ha lasciato Firenze e questa volta potrebbe non tornarci più da giocatore della Fiorentina. Mentre proseguono le trattative per il suo rinnovo con la squadra viola dopo l'incontro avvenuto in Versilia con Rino Gattuso, nella notte l'attaccante francese è partito alla volta di Monaco, dove ha raggiunto la propria famiglia. La casa in zona Bagno a Ripoli è stata svuotata (era terminato anche il contratto d'affitto) e le macchine erano già state portate via: sfrecciando a 180 all'ora a bordo della sua Lamborghini, Ribery ha lasciato Firenze mentre attende di conoscere il proprio futuro.