Serata folle in Europa: Juventus e Atalanta vincono in rimonta contro Omonia e Borac

Un'altra serata positiva per le italiane tra Europa e Conference League. Iniziando dalla prima competizione, la Juventus ritrova il successo europeo superando 4-1 l'Omonia Nicosia, al termine di una partita iniziata nel peggiore dei modi. I ciprioti passano a sorpresa in vantaggio con Satka, bravo ad approfittare di un'uscita completamente sbagliata di Neto, e sfiorano anche il raddoppio. La reazione bianconera arriva dopo la mezz'ora: ci pensa Cambiaso a ristabilire la parità con una splendida conclusione di sinistro da circa 35 metri, prima che Ekhator completi la rimonta al 40', sfruttando un assist di Conceicao. Nella ripresa, proprio il portoghese firma il tris al 70', con una conclusione ravvicinata dopo una serie di rimpalli in area, mentre Boga chiude i conti con un elegante tiro a giro sul secondo palo. Un successo che permette alla Juventus di archiviare un avvio complicato e rilanciare il proprio cammino europeo.

Ma è in Bosnia che succede davvero di tutto: vittoria in rimonta anche per l'Atalanta, che espugna Banja Luka superando 3-2 il Borac al termine di una gara ricca di occasioni ed emozioni. La squadra di Sarri costruisce diverse opportunità in avvio, ma paga la scarsa precisione sotto porta e viene punita due volte dalle ripartenze dei padroni di casa: prima Juricic e poi Deket portano i bosniaci sul 2-0. Nella ripresa la Dea continua a sprecare occasioni clamorose, tra cui quelle capitate a Rowe e De Ketelaere, ma nel finale cambia tutto. L'espulsione di Pascual lascia il Borac in dieci e Krstovic accorcia le distanze con un colpo di testa. Poco dopo arriva anche il rosso a Herrera, che costringe i padroni di casa a chiudere in nove: l'Atalanta ne approfitta e completa la rimonta con Kolasinac, su una mischia in area, e Zappacosta, autore del definitivo 3-2 in diagonale. Per i nerazzurri un'altra rimonta dopo il rocambolesco 4-4 contro l'Inter.