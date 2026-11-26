Vi ricordate il portiere Beltran? Ora il River punta a rinnovargli il contratto

Un obiettivo della Fiorentina sta per sfumare. Secondo quanto riferito dal media argentino TyC Sports la dirigenza del River Plate lavora con decisione per blindare il presente e pianificare la porta del 2027 e la priorità è blindare Santiago Beltran almeno per i prossimi sei mesi: i dialoghi tra il club e l'entourage del 22enne sono ormai ben avviati e registrano una netta convergenza verso il rinnovo. L'attuale accordo, valido fino a dicembre 2027 con parametri economici ancora legati al settore giovanile, verrà adeguato al suo nuovo status di titolare indiscusso, pur lasciando aperta la porta a un trasferimento in Europa a partire dalla metà del prossimo anno.

Stando a quanto riferito, il River punta infatti a monetizzare la partenza di Beltran attraverso una cessione a titolo definitivo solamente tra un anno, con una valutazione di almeno 15 milioni di dollari (oltre 13 milioni di euro).