REFEREE CAM, Arriva lo stop da parte dell'Ifab

FirenzeViola.it

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Annunciata per domenica la prima volta della Referee Cam, c'è la bocciatura dell'IFAB (International Football Association Board). Cesena-Pineto era la partita individuata per far debuttare una novità assoluta: la Referee Cam, ossia una telecamera che avrebbe fornito immagini live mai viste prima e che nell'intenzione della Lega C avrebbero cambiato per sempre l’esperienza davanti allo schermo. La prima sarebbe stata indossata dall’arbitro Claudio Allegretta, della sezione di Molfetta. Ma ci sarebbe stato il no dell'IFAB, l’organo internazionale che ha il potere di stabilire qualsiasi modifica e innovazione delle regole del gioco del calcio vincolando alla loro osservanza tutte le federazioni, organizzazioni e associazioni calcistiche, che svolgono il calcio a livello professionale e dilettantistico, escluso il solo livello amatoriale.

Come riporta Tuttosport infatti non è ancora tempo per vedere la telecamera sulle maglie degli arbitri in Serie C "in quanto ci sono ancora degli aspetti - non soltanto tecnici - da chiarire".