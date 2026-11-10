"Lei è del ’26": al Teatro di Cestello un viaggio nei 100 anni della Fiorentina

Benedetto Ferrara e Leonardo Venturi raccontano un secolo di storia viola tra aneddoti, emozioni, ironia e memoria fiorentina. Un secolo di passione viola, tra calcio, ricordi e identità cittadina. 'Lei è del ’26' è lo spettacolo che celebra i 100 anni della Fiorentina, portando sul palco il giornalista Benedetto Ferrara, storica firma del mondo viola, e l’attore Leonardo Venturi. Attraverso dieci racconti, i protagonisti ripercorrono episodi, personaggi e momenti che hanno segnato la storia del club, intrecciandoli con le vicende di Firenze e dei suoi tifosi.

Tra aneddoti, ironia e ricordi indimenticabili, lo spettacolo alterna risate, brividi e qualche lacrimuccia, raccontando il legame profondo tra la Fiorentina e la sua città. Una narrazione che va oltre i risultati sportivi, trasformando il calcio in memoria collettiva, sentimento popolare e simbolo di appartenenza. In scena dal 13 al 15 novembre al Teatro di Cestello, con le musiche di Gianfilippo Boni e le incursioni vocali di Giovanni Concutelli, ‘Lei è del ’26’ rende omaggio a un secolo di storia viola, tra emozioni, fiorentinità e orgoglio di tifare Fiorentina.