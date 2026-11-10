L'ex arbitro Gabriele: "La mano di Joao Mario non era rigore: vi spiego"

Continua a far discutere l'arbitraggio di Fiorentina-Juventus e in particolar modo l'episodio del tocco di mano di Joao Mario nel secondo tempo, non punito dal calcio di rigore in favore dei bianconeri. In queste ore sono emersi pareri discordanti e l'ex fischietto Marco Gabriele, intervenuto parlandone in merito a TMW, reputa giusto non aver sanzionato il braccio del portoghese: "Per me non era rigore. Orsato ha chiesto ai suoi arbitri di non penalizzare la dinamica di un giocatore.

Soprattutto di un difensore. Avete visto che ci sono meno difensori che stanno dentro la loro area di rigore con le mani dietro la schiena? Una scelta che condivido. Il movimento di Joao Mario era naturale e quindi non andava punito".