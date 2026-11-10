L'ex arbitro Gabriele: "La mano di Joao Mario non era rigore: vi spiego"
FirenzeViola.it
Continua a far discutere l'arbitraggio di Fiorentina-Juventus e in particolar modo l'episodio del tocco di mano di Joao Mario nel secondo tempo, non punito dal calcio di rigore in favore dei bianconeri. In queste ore sono emersi pareri discordanti e l'ex fischietto Marco Gabriele, intervenuto parlandone in merito a TMW, reputa giusto non aver sanzionato il braccio del portoghese: "Per me non era rigore. Orsato ha chiesto ai suoi arbitri di non penalizzare la dinamica di un giocatore.
Soprattutto di un difensore. Avete visto che ci sono meno difensori che stanno dentro la loro area di rigore con le mani dietro la schiena? Una scelta che condivido. Il movimento di Joao Mario era naturale e quindi non andava punito".
Pubblicità
News
Mastantuono luccica e irrita? Io uno come lui non lo tolgo mai. Quante critiche su Ndour: è la coperta di Linus per Vanoli, rassegnatevi. Giudizi severi su Oulai, Jimenez era più ingestibiledi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Mastantuono luccica e irrita? Io uno come lui non lo tolgo mai. Quante critiche su Ndour: è la coperta di Linus per Vanoli, rassegnatevi. Giudizi severi su Oulai, Jimenez era più ingestibile
Copertina
FirenzeViolaRubinho: "De Gea sta facendo male, ma lo tengo tutta la vita. Martinelli? Può emulare Carnesecchi"
Mario TeneraniPeccato, la Fiorentina ci ha provato. Crescita della squadra, più convinta. I gol presi sono il male: adesso quota 25. Con una fase difensiva così è durissima...
Tommaso LoretoIl mondo viola sulle spalle di Vanoli. A prescindere da stasera il tecnico merita tempo, e sostegno dal club nella costruzione di una mentalità che ancora non c'è
Pietro LazzeriniFiorentina-Juventus fa rima con mercato. Una partnership proficua e continuativa che ha premiato più i viola. Nuovi affari in vista? Gatti piaceva già in estate, Koopmeiners il mio nome 'da sogno'
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com