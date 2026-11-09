Caressa su Fiorentina-Juventus: "Una mossa di Spalletti è stata decisiva"

Il telecronista Sky, Fabio Caressa sul proprio canale Youtube ha commentato Fiorentina-Juventus, gara terminata 2-2 e giocata ieri allo stadio Artemio Franchi. Questa la sua chiave di lettura: "La partita l'ha cambiata la Juventus grazie a un accorgimento del proprio allenatore. Mi sembra che Kolo Muani stia meglio, ha un fisico migliore e giocando decentrato, fronte alla porta, funziona bene. Woltemade, un metro e novantasei, non riesce a colpire di testa, questo è un altro problema. Spalletti sta trovando la sua Juventus, con tre punte e Kolo Muani più decentrato; è un allenatore di grande esperienza che si è accorto cosa manca".