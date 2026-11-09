Tensioni tra tifosi tra O. Marsiglia e Olympiacos: maxi multa Uefa ai transalpini

Pugno duro della Uefa contro l'Olympique Marsiglia a causa delle intemperanze dei suoi tifosi in campo internazionale. Ssono state infatti comminate due due sanzioni per il comportamento dei propri sostenitori durante la gara interna di Europa League contro l'Olympiacos, persa 1-0 lo scorso 15 ottobre.

Secondo quanto riportato dalla stampa francese, il club transalpino dovrà pagare complessivamente 80.500 euro di multa. La prima sanzione, da 30.500 euro, è stata comminata per l'utilizzo di materiale pirotecnico sugli spalti del Velodrome, mentre gli altri 50.000 euro sono stati inflitti per gli striscioni esposti dalla curva Sud. Prima del calcio d'inizio infatti erano comparsi messaggi offensivi rivolti all'Olympiacos, accompagnati anche da gesti provocatori anche in virtù dei rapporti tra gli ultras marsigliesi e quelli dell'AEK Atene, storici rivali del club del Pireo, come ben sa la Fiorentina che con la squadra greca ha giocato la finale di Conference. Inoltre ci sarebbe stato un messaggio di carattere politico - vietato dal regolamento - esposto dai South Winners, gruppo storico della tifoseria dell'OM, con la scritta "Sostegno alla nostra gioventù".