Il 2-2 della Juventus è da annullare? Cesari fa chiarezza: "La manica fa la differenza"

Il 2-2 tra Fiorentina e Juventus , gara andata in scena ieri sera al Franchi, continua a far discutere. A finire sotto la lente d'ingrandimento è stato il tocco di Bremer con la parte alta del braccio in occasione della rete del definitivo pareggio. Un episodio che ha alimentato le polemiche, ma sul quale Graziano Cesari, ex arbitro e moviolista di Pressing su Mediaset, ha fornito una lettura precisa: il gol, a suo giudizio, è da considerare regolare.

Secondo Cesari, infatti, il brasiliano avrebbe colpito il pallone con la zona della maglia coperta dalla patch della Serie A, appena sotto la spalla. Un dettaglio decisivo nell'interpretazione dell'episodio: «Bremer non sembra neanche del tutto convinto dopo aver segnato, tanto che si copre la bocca e dice qualcosa sottovoce. Il pallone viene toccato dalla patch della maglietta, nella parte alta del braccio. Dal vivo era praticamente impossibile accorgersene. In questo caso è la manica a fare la differenza: il termine “handball”, in inglese, indica infatti la porzione del braccio che si trova al di sotto della manica».