Rapuano, l'Aia decide di sospenderlo dopo gli errori in Lazio-Fiorentina

Il direttore di gara di Lazio-Fiorentina Antonio Rapuano è stato sospeso dall'Aia per la prossima giornata di Serie A e Serie B. Questo a causa dei tanti errori commessi e del mancato controllo della gara. Nel corso del match dell'Olimpico sono stati espulsi entrambi gli allenatori, Palladino e Baroni, ed anche Adli per un doppio giallo preso nel giro di poch minuti. Il primo mentre stava uscendo per essere sostituito e il secondo appena dopo il cambio. Tanti poii gialli mancati, da Isaksen a Beltran. Insomma un arbitraggio bocciato dai vertici dell'Aia, come riportato dal sito Lazionews.eu, per i tanti errori e, soprattutto, per una gestione sbagliata della partita.