Ranieri: "Onorato del rinnovo nell'anno del Centenario. Lavorato molto nella sosta, saremo pronti"

Il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri, ha parlato al sito ufficiale del club viola dopo la firma sul rinnovo fino al 2029 con opzione per un altro anno. Ecco le sue parole: "Sono veramente felice e onorato di poter continuare con questa grandissima squadra che ormai per me è ormai diventata una famiglia. Sono qui da quando ho 13 anni, è il quinto anno consecutivo che faccio parte di questa squadra e ne sono onorato. Continuerò a dare il massimo ogni giorno per mostrare il mio valore e ripagare la fiducia che la società mi ha dato. Che valore assume firmare nel Centenario? Un valore enorme, perché so l'importanza di questa annata e per questo sono onorato della fiducia dell'allenatore, del direttore e del presidente e farò di tutto per ripagare tutti".

Il ritorno di Vanoli e il lavoro davanti la sosta? "Il mister è tornato carichissimo e non avevo dubbi, supoer motivato e siamo contneti di lavorare con lui con il quale ci toglieremo molte soddisfazioni. E' stata una sosta anomala così lunga e abbiamo lavorato sia sotto l'aspetto fisico e mentale e ci faremo dunque trovare pronti".