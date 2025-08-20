Ranieri a Sky: "Domani è la nostra partita, ho visto i compagni carichi. La fascia? Ecco com'è andata"

vedi letture

Il capitano della Fiorentina Luca Ranieri alla vigilia della gara con il Polissya ha parlato anche a SkySport: "Vincere la Conference? C'è un grandissimo desiderio. Questo ormai, per me e per la Fiorentina, è il quarto anno che facciamo la Conference. Ci siamo andati sempre vicino a vincere ma non è bastato. E in questi anni abbiamo visto che i preliminari sono difficili: le altre squadre stanno meglio fisicamente, quest'anno ci sono tante cose diverse. Ma domani è la nostra partita, ho visto i miei compagni veramente carichi e non vediamo l’ora di scendere in campo".

Pioli l'ha confermata capitano, come è andata? "A due giorni dal suo arrivo mi ha chiamato nel suo ufficio e mi ha detto che avrebbe avuto piacere che io facessi il capitano. Ovviamente sono felice perché è un grandissimo orgoglio. La fascia di capitano è sempre una grandissima responsabilità, ma con Pioli qua a Firenze è una responsabilità enorme e cercherò di meritarmela ogni giorno".