Ranieri sul Viola Park: "Spero che questa struttura possa aiutare a far crescere i giovani"
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Luca Ranieri, difensore della Fiorentina fresco di rinnovo con i viola fino al 2029, ha parlato a Sky Sport nel corso di uno speciale realizzato sul Viola Park. Queste le sue parole sul centro sportivo: "È un'emozione. Ricordo quando ero ragazzino ed ero qua a Firenze a 13 anni, giravamo tre/quattro campi a settimana e non avevamo un posto fisso, adesso spero che per i ragazzini avere questo centro e vedere noi della prima squadra tutti i giorni possa farli crescere ed essere una grande emozione per loro".
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