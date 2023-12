RABIOT-GAGLIARDINI, Botta e risposta sui social

Fonte: ANSA

(ANSA) - TORINO, 02 DIC - Il capitano della Juventus, Adrien Rabiot, ha voluto mandare un messaggio al centrocampista del Monza, Roberto Gagliardini, attraverso le storie Instagram. "Gagliardini. Impara sempre a rimanere umile. Perché finché l'arbitro non ha fischiato la fine della partita, tutto è ancora possibile. Ricordati di questo" si legge sul profilo social del bianconero. Tutto è scaturito al 92' di Monza-Juve, quando al pareggio dei brianzoli l'ex Inter ha esultato in faccia a Rabiot. Così il classe 1995 della Juve ha replicare tramite i social, con la sua squadra che alla fine è riuscita ad espugnare Monza con la rete in extremis di Gatti. (ANSA).

Pronta la risposta di Gagliardini sempre via social. In una storia Instagram ha infatti scritto "Le cose di campo restano in campo, non sui social. Ciama la mamma"