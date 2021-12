QUOTE, La Viola in UCL data a 8. DV9 re dei gol...

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, MALEH VERSO LA CONFERMA. IN USCITA CASTROVILLI E/O AMRABAT Il primo gol in serie A di Youssef Maleh è la ciliegina sulla torta di una scelta fatta sui giovani, pescando in serie B. Una strada che richiede certo pazienza e sacrificio, con qualche panchina da sopportare e poco spazio in cui non sempre è possibile... Il primo gol in serie A di Youssef Maleh è la ciliegina sulla torta di una scelta fatta sui giovani, pescando in serie B. Una strada che richiede certo pazienza e sacrificio, con qualche panchina da sopportare e poco spazio in cui non sempre è possibile... NOTIZIE DI FV DAL CS, DRAGO DI NUOVO A PARTE. CASTRO MEGLIO MA... Prima seduta della nuova settimana per la Fiorentina che ieri, dopo il successo di domenica a Bologna, ha potuto godere di 24 ore di riposo concesse da mister Italiano. Alle 14.30 Biraghi e compagni si sono ritrovati al centro sportivo "Astori" dove hanno... Prima seduta della nuova settimana per la Fiorentina che ieri, dopo il successo di domenica a Bologna, ha potuto godere di 24 ore di riposo concesse da mister Italiano. Alle 14.30 Biraghi e compagni si sono ritrovati al centro sportivo "Astori" dove hanno... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 07 dicembre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi