QUARTA, 5° giallo: sarà squalificato mercoledì col Bologna

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Durante Fiorentina-Frosinone Lucas Martinez Quarta ha rimediato la quinta ammonizione in stagione, che e quindi sarà per il prossimo turno. Che però, in questo caso specifico, non sarà il 25esimo: contro l'Empoli domenica il numero 28 sarà regolarmente a disposizione. L'argentino salterà la gara di mercoledì contro il Bologna, recupero dopo che la partita era stata rinviata a causa della Supercoppa.