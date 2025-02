Quagliarella: "Scudetto a due, poi Fiorentina in corsa per la Champions con altre 5 squadre"

L'ex attaccante viola della Fiorentina, tra le altre, Fabio Quagliarella ha fatto il punto sul campionato e la zona Europa, in una intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco uno stralcio:



Si sta divertendo anche lei?

"Molto. Campionato che non è scontato, come dimostra la sconfitta dell’Inter a Firenze. Al Napoli ha restituito quel retrogusto dolce che il pareggio dell’Olimpico al ‘93 aveva tolto".

La storiella sulla Champions che toglie o dà, non si è ben capito, lei come la racconta?

"Che è sempre meglio giocarla. Poi è chiaro: risparmi voli, spostamenti, ti alleni meglio. Ma l’attesa è una carica che non appartiene a nessun’altra vigilia. È adrenalina pura".

Dietro Napoli e Inter ci sono distanze.

"Non penso sia semplice rimontare per l’Atalanta, che è sfortunatissima visti gli infortuni. E le altre sono ancora più lontane. Lazio, Fiorentina, Juve, Bologna e Milan si contenderanno la qualificazione in Champions League. Ma lo scudetto è un affare a due".