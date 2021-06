PULGAR, In tribuna nella sconfitta col Paraguay

Brutta sconfitta nella notte per il Cile di Lasarte: al Mané Garrincha di Brasilia è il Paraguay ad imporsi, trascinato dalle reti (una per tempo) di Braian Samudio e Miguel Almiron su calcio di rigore. Risultato che consente alla squadra di Berizzo di mettere la freccia in classifica proprio sulla Roja, ora terza forza del raggruppamento A. Novanta minuti in campo per l'interista Vidal, schierato nel ruolo di mezzala al fianco di Alarcon e Aranguiz, mentre il rossoblù Medel ha lasciato il posto dopo 68' a Enzo Roco. Erick Pulgar ha assistito al match dalla tribuna a causa della lesione al muscolo ischiocrurale destro.