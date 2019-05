PUCCI (ACCVC), Vogliamo capire di più. Il silenzio...

Il presidente dell'Associazione Centro Coordinamento Viola Club (ACCVC) Filippo Pucci ha parlato del momento della Fiorentina commentando il comunicato di stamani della sua associazione: "La situazione che si sta verificando a Firenze è inaccettabile. Non capisco perché questa società in un momento difficile come questo non parli. Abbiamo bisogno di dirigente che ci mettono la faccia in questi casi. Si è presa una posizione anche a livello politico e questo deve necessariamente far riflettere. Noi tifosi vogliamo solo capire che cosa sarà fatto per risolvere quello che è a tutti gli effetti un fallimento tecnico e sportivo. Della Valle in quel noto incontro ci spiegò come avremmo avuto la possibilità di rivederlo a fine stagione perché lui tiene alla Fiorentina. Noi abbiamo fatto questa norma per sollecitare che si parli, ma se si sta tutti zitti e si fa finta che non sia successo niente... È chiaro che non è possibile, la Fiorentina è una cosa di famiglia. Sotto certi punti di vista vanno anche a stuzzicare certe reazioni: non meritiamo questo. Il dialogo con l'ATF? Lo abbiamo già avuto nell'arco del tempo, ma la nostra associazione può fare certe cose completamente diverse per le modalità anche se non significa che siano meno forti. Pensavo di aver toccato la drammaticità lo scorso anno con quello successo con Astori e che da lì si sarebbe potuti ripartire, ma in realtà non è andata così".