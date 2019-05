PUCCI (ACCVC), Commisso? Ora priorità alla salvezza

Ecco le considerazioni del presidente dell'Associazione Centro Coordinamento Viola Club (ACCVC), Filippo Pucci, in merito al possibile passaggio di proprietà della Fiorentina all'imprenditore italo-americano Rocco Commisso: "Io ho sempre ritenuto che un cambio di proprietà fosse fattibile, nessuno vuol continuare in questo modo e in questo clima. Ma adesso la priorità è ovviamente rimanere in Serie A: non eravamo più abituati ad una situazione del genere, ma la rottura con Pioli ha fatto sì che il giocattolo si rompesse. La potenzialità di questa squadra non è di sicuro quella di lottare per la salvezza".