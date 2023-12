PRIMAVERA, Le scelte per Viola-Sassuolo: c'è Comuzzo

Torna in campo la Fiorentina Primavera. Al Viola Park, per il 12esimo turno di campionato arriva il Sassuolo di Emiliano Bigica, in passato ex tecnico proprio dei viola under 19. La squadra di Galloppa cerca di scrollarsi di dosso il quartultimo posto in classifica e di riscattare la sconfitta subita dal Torino nell'ultimo turno. Di seguito le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-3-3): Tognetti; Vigiani, Comuzzo, Elia, Fortini; Ievoli, Gudelevicius, Vitolo; Padilla, Braschi, Rubino. Allenatore: Daniele Galloppa

SASSUOLO (4-3-1-2): Theiner; Cinquegrano, Loeffen, Cannavaro, Falasca; Leone, Lipani, Kumi; Bruno; Caragea, Russo. Allenatore: Emiliano Bigica