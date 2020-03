PREZIOSI, Playout in A un'idiozia totale: adesso...

Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, è categorico riguardo all'idea di anticipare gli allenamenti già ai prossimi giorni. “Si sta cercando di programmare le cose puntando a fine marzo o i primi giorni di aprile, ma è evidente che è una situazione che va monitorata, perché fin quando ci saranno tanti infetti e morti non so quali saranno i provvedimenti che ci riguarderanno - dice a Radio Radio - "Playoff e playout? Secondo me l’unica ipotesi che ha senso è tentare di finire il campionato, l’ipotesi playoff o playout è un’idiozia totale, non è prevista da regolamento né dalle norme della Serie A. Non si può inserire qualcosa strada facendo solo perché è un fatto straordinario, credo non se ne debba neanche parlare. Penso che sia comunque difficile ipotizzare una ripartenza degli allenamenti alla fine di aprile. Chi resta fuori dall’attività agonistica per tutto questo tempo ha bisogno di almeno tre settimane per ripresentarsi su un campo, la preparazione andrà rifatta da capo. Si pensa e si spera che si ricominci gli allenamenti nell’arco di un paio di settimane".