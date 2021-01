PRANDELLI, C'è intesa di squadra. Gruppo compatto

Al termine della conferenza stampa pre gara, Cesare Prandelli si è concesso a una breve diretta Instagram per delle rapide risposte alle domande dei tifosi: “Mentalità? Bisogna avere quella giusta: dobbiamo fare il risultato e portare a casa i tre punti. Difesa a tre? Mi convince come la stiamo interpretando, se non è statica e di posizione. Innesti a gennaio? In questo momento non ho la volontà e la testa di parlarne, sono più importanti le partite, con la società c’è un discorso aperto. Intesa mancante a livello di squadra? Non mi sembra, forse all’inizio. Nelle ultime gare la squadra è stata compatta. Peccato per il risultato. Devo continuare a insistere perché sono convinto che questi giocatori possano migliorare la posizione in classifica"