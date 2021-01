POSTICIPO, Tris della Roma all'Hellas: finisce 3-1

Successo rotondo per la Roma che nel posticipo della prima giornata del girone di ritorno supera per 3-1 il Verona: succede tutto nel primo tempo, con i giallorossi che sbloccano la partita al 20' con Mancini che di testa mette alle spalle di Silvestri, mentre due minuti dopo arriva il raddoppio di Mkhitaryan che con un destro secco dopo un'errata lettura della difesa scaligera deposita in rete per il 2-0. Passano altri 7' e arriva anche il 3-0 con Borja Mayoral che in area piccola spinge in rete dopo una mischia davanti a Silvestri. Nella ripresa arriva il gol della bandiera dell'Hellas che con Colley al 61' riapre la partita di testa ma inutilmente. Con questo successo la Roma sale al 3° posto a quota 40 punti, mentre il Verona (protagonista forse della peggior prova stagionale) resta nona a 30 punti.