Pisa spreca, il Parma colpisce nel finale e festeggia la salvezza matematica

Pisa spreca, il Parma colpisce nel finale e festeggia la salvezza matematicaFirenzeViola.it
Oggi alle 17:02News
di Redazione FV

Il Pisa spreca, il Parma capitalizza e così dopo due pali nerazzurri nel primo tempo, nel finale di gara i ducali prendono l'intero bottino e iniziano a festeggiare. Sono infatti 42 i punti del Parma, +14 sul terzultimo posto occupato dalla Cremonese (anche il Lecce è a 28 ma giocherà in serata), a 4 turni dal termine.

Il primo tempo come detto il Pisa spreca due occasioni che finiscono sul palo, prima Akinsanmiro poi soprattutto Stojikovic che sbaglia un gol fatto; in mezzo i nerazzurri reclamano un rigore su Canestrelli ma le due squadre vanno a riposo sullo 0-0. Nella ripresa non succede molto se non, all'82', con il gol di Elphege che sblocca la gara e decreta la salvezza ducale. Per il Pisa speranze ormai al lumicino.