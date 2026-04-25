Pisa, Hiljemark amareggiato: "Non si può prendere un gol così. Con il nuovo ds parleremo di come andare avanti"
Il tecnico del Pisa Oscar Hiljemark a fine gara è amareggiato per la sconfitta che appare come una condanna, visto che la retrocessione è ormai ad un passo: "Non ci sono tante parole da dire oggi. Abbiamo creato grandi occasioni e abbiamo preso gol su una situazione molto strana, non si può prendere gol così".
Nelle ultime partite si punterà sui giocatori che sicuramente rimarranno?
"Questa è una domanda per il futuro, non ne abbiamo ancora parlato. Abbiamo inserito Lorran perché è bravo nell'uno contro uno. Sul futuro dipenderà dal confronto con la società".
Com'è stato il confronto con la nuova direzione sportiva?
"Non abbiamo parlato del futuro. Lui è arrivato e ha parlato con tutti per capire il momento. Ci ha detto di stare attenti alla partita. La prossima settimana parleremo di più per capire le modalità di come andremo avanti".
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