Pisa, Hiljemark amareggiato: "Non si può prendere un gol così. Con il nuovo ds parleremo di come andare avanti"

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Il tecnico del Pisa Oscar Hiljemark a fine gara è amareggiato per la sconfitta che appare come una condanna, visto che la retrocessione è ormai ad un passo: "Non ci sono tante parole da dire oggi. Abbiamo creato grandi occasioni e abbiamo preso gol su una situazione molto strana, non si può prendere gol così".

Nelle ultime partite si punterà sui giocatori che sicuramente rimarranno?

"Questa è una domanda per il futuro, non ne abbiamo ancora parlato. Abbiamo inserito Lorran perché è bravo nell'uno contro uno. Sul futuro dipenderà dal confronto con la società".

Com'è stato il confronto con la nuova direzione sportiva?

"Non abbiamo parlato del futuro. Lui è arrivato e ha parlato con tutti per capire il momento. Ci ha detto di stare attenti alla partita. La prossima settimana parleremo di più per capire le modalità di come andremo avanti".