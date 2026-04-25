Bologna-Roma, alle 18 sfida da Europa: le formazioni ufficiali
Alle 18 al Dall'Ara il Bologna ospita la Roma per la 34esima di serie A. In ballo ci sono punti per l'Europa, con la Roma che, dopo gli scossoni di ieri con l'addio a Claudio Ranieri, cercano una vittoria per avvicinare la Champions (a -5). Meno ottimista Italiano che ha confessato che la stagione del Bologna con l'uscita dall'Europa League è finita, ma la matematica (-10 dalla Conference) non dice ancora questo e molto passa proprio da questa partita visto che proprio la Roma è sesta. Ecco le formazioni ufficiali:
BOLOGNA (3-4-3): Ravaglia; Helland, Heggem, Lucumi; Joao Mario, Freuler, Ferguson, Miranda; Orsolini, Castro, Rowe. Allenatore: Vincenzo Italiano.
A disposizione: Pessina, Franceschelli, pobega, Moro, Zortea, Odgaard, Lykogiannis, Sohm, Cambiaghi, De Silvestri, Dominguez, Vitik, Castaldo.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Aynaoui; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Angelino, Tsimikas, Venturino, Dybala, Ziolkowski, Robinio Vaz, Ghilardi, El Shaarawy, Zaragoza.
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