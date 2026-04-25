Rocchi si difende: "Io sempre corretto, ho fiducia nella magistratura"

Rocchi si difende: "Io sempre corretto, ho fiducia nella magistratura"
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Oggi alle 15:57News
di Redazione FV
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(ANSA) - ROMA, 25 APR - "Questa mattina ho ricevuto un avviso di garanzia. Sono sicuro di aver agito sempre correttamente ed ho piena fiducia nella magistratura". Lo afferma, in una dichiarazione all'ANSA, Gianluca Rocchi, designatore arbitrale indagato dalla procura di Milano per concorso iun frode sportiva (ANSA).