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Piccoli col Sassuolo vuole esserci: decisione e convocazioni rinviate a domani
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La Fiorentina ospiterà il Sassuolo alle 12.30 e dunque, dopo l'allenamento di oggi pomeriggio, rimane in ritiro al Viola Park. Erano previste anche le convocazioni ma Vanoli ha preferito rinviarle a domani per aspettare Roberto Piccoli. Il giocatore è alle prese con un affaticamento all'adduttore ed oggi è ancora molto sofferente ma con il Sassuolo, stante l'assenza di Kean, vuole esserci e proverà a stringere i denti. Domani mattina farà così un provino per capire se potrà essere della partita. Intanto Vanoli ha pronta l'alternativa con il falso nueve Gudmundsson.
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