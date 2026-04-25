Kean assente, Piccoli acciaccato: per Tmw Vanoli studia Gudmundsson falso nueve
FirenzeViola.it
Domani al Franchi alle 12.30 arriva il Sassuolo, con l'infermeria sempre piena. E in attacco, dove Kean è ancora alle prese con l'infortunio alla tibia, scatta l'allarme per le condizioni di Piccoli non al meglio e alle prese con un affaticamento. Ecco allora che secondo quanto scrive Tuttomercatoweb Vanoli sta pensando a Gudmundsson come falso nueve. In effatti anche in conferenza stampa in tempi non sospetti Vanoli mise Gudmundsson tra le possibili soluzioni come centravanti.
Pubblicità
Primo Piano
FirenzeViolaFiorentina, conta tanto la partita col Sassuolo: per il presente per la salvezza, il futuro per il mercato, il gioco per non ripetere la tristezza di Leccedi Alberto Polverosi
Le più lette
1 Fiorentina, conta tanto la partita col Sassuolo: per il presente per la salvezza, il futuro per il mercato, il gioco per non ripetere la tristezza di Lecce
Copertina
Luca CalamaiCaso allenatore: Paratici vuole Grosso, altri dirigenti Vanoli e i tifosi Sarri. La scelta dell'allenatore una guerra di potere? Idea Dragusin. Fagioli deve restare
Lorenzo Di BenedettoIl tempo di pensare al futuro è già arrivato e la domanda da farsi è solo una: quali sono le ambizioni della proprietà? Giuseppe Commisso dica a Firenze quali sono le sue intenzioni. La scelta dell'allenatore sarà solo una conseguenza
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com