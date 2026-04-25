Kean assente, Piccoli acciaccato: per Tmw Vanoli studia Gudmundsson falso nueve

Kean assente, Piccoli acciaccato: per Tmw Vanoli studia Gudmundsson falso nueveFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Domani al Franchi alle 12.30 arriva il Sassuolo, con l'infermeria sempre piena. E in attacco, dove Kean è ancora alle prese con l'infortunio alla tibia, scatta l'allarme per le condizioni di Piccoli non al meglio e alle prese con un affaticamento. Ecco allora che secondo quanto scrive Tuttomercatoweb Vanoli sta pensando a Gudmundsson come falso nueve. In effatti anche in conferenza stampa in tempi non sospetti Vanoli mise Gudmundsson tra le possibili soluzioni come centravanti.