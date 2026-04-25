FirenzeViola Grosso e quella volta che Goretti lo cercò (senza prenderlo) per il Perugia

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Fabio Grosso è alla sua seconda stagione al Sassuolo, presa in B e guidata anche in A dove sta facendo un buon percorso. Le sue prime mosse da allenatore le ha fatte nel settore giovanile della Juventus, sulla panchina della Primavera, prima da vice di Zanchetta poi come "titolare". In quegli anni lo ha conosciuto bene Fabio Paratici che dunque sa come lavora il tecnico neroverde e cosa può dare alla Fiorentina. Ma non è l'unico dirigente a stimare Grosso, perché anche Roberto Goretti nel 2029 fu ad un passo dal portarlo al Perugia per il dopo Nesta (che ha invece sostituito a Frosinone qualche stagione dopo).

Il tecnico però doveva liberarsi dal Verona che lo aveva esonerato prima della fine del campionato e il Perugia alla fine virò su Massimo Oddo. Grosso invece si liberò qualche mese dopo per il Brescia. Le scelte fatte (che crearono anche dissapori in casa biancorossa tra ds e presidente) non premiarono purtroppo né lui (esonerato dopo tre giornate) né il Perugia che retrocesse.